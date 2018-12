Pestaggio all’Unical, identificati tre ragazzi. La vittima stava difendendo uno studente

Il ventenne paraguayano che non era stato preso in carico dai sanitari dell’Ospedale di Cosenza per le cure del caso ha riportato gravi lesioni. SolidarietĂ del sindaco di Rende Marcello Manna

RENDE (CS) – Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del pestaggio avvenuto all’alba di sabato nel Campus universitario di Arcavacata. Attualmente i carabinieri di Rende hanno identificato tre degli autori dell’aggressione. Si tratta di M. F., E. I. e F. G. cosentini non iscritti all’ateneo che pare siano soliti frequentare le feste universitarie. Insieme ad altri due soggetti, che al momento non sono ancora stati rintracciati dalle forze dell’ordine, intorno alle quattro del mattino avrebbero accerchiato e palpeggiato un ragazzo italiano prendendolo inizialmente in giro per poi malmenarlo. Il ventenne paraguaiano, che si trovava a pochi metri di distanza, insieme ad un amico curdo è quindi subito intervenuto. I due sono stati a loro volta aggrediti selvaggiamente. Ad avere la peggio è stato Gerardo, lo studente del Paraguay, che prelevato dall’ambulanza è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Cosenza dove è svenuto, mentre nessuno dei sanitari di turno si è preoccupato di sottoporlo alle cure del caso. Al suo risveglio, ancora sanguinante, dopo mezzogiorno pare abbia lasciato l’Ospedale dell’Annunziata per rientrare a casa. Solo in un momento successivo i suoi amici venuti a conoscenza della vicenda lo hanno riaccompagnato nel nosocomio dove dovrĂ a breve affrontare un delicato un intervento chirurgico a causa delle ferite riportate al volto. Non sarebbe la prima volta che il gruppetto di bulli infastidisce gli studenti che partecipano alle feste. Nelle scorse settimane infatti pare abbiano molestato una ragazza spagnola costringendola ad entrare in macchina con loro, tentativo non andato a buon fine grazie all’intervento di un’amica.

Intanto dopo il cordoglio espresso dal rettore dell’UniversitĂ della Calabria Gino Mirocle Crisci per lo sconcertante episodio anche il sindaco di Rende Marcello Manna ha mostrato il proprio rammarico per quanto accaduto. “SolidarietĂ allo studente paraguayano e ferma condanna del vile gesto di violenza perpetrato nei suoi confronti. Lo spirito coesivo che caratterizza da sempre la nostra cittĂ e la nostra universitĂ Â – ha affermato il sindaco Manna – non deve essere macchiato da messaggi di odio. Ci adopereremo affinchĂ© la nostra comunitĂ faccia sentire la propria vicinanza allo studente. Inviteremo il ragazzo nel nostro municipio non appena si rimetterĂ : ai messaggi che incitano alla violenza e all’odio rispondiamo con l’inclusione e la democrazia partecipativa”. “Sdegno profondo per quanto accaduto – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunitĂ Marina Pasqua sottolineando che – Rende deve continuare ad essere terra tollerante in cui i popoli che la compongono possano vivere nel pieno rispetto dei diritti”.

L’episodio sarĂ sicuramente oggetto di discussione dell’incontro che gli studenti dell’Unical terranno domani, Mercoledì 5 Dicembre, in aula SSP1 Cubo 0A presso l’UniversitĂ della Calabria con il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio. L’assemblea, indetta dal comitato studenti calabresi, avrĂ inizio alle 16:30. “Moltissime le adesioni di associazioni studentesche che operano in tutti gli atenei della Calabria, – scrive in una nota il Comitato studenti calabresi – inoltre parteciperanno i rappresentanti delle consulte studentesche degli studenti medi calabresi. Durante i lavori dell’assemblea verrĂ ricordato il giovane Giulio Regeni, barbaramente ucciso piĂą di due anni fa in Egitto, al quale è intitolata dal collettivo Azadì l’aula scelta per l’assemblea. Il comitato degli studenti calabresi, considerata l’importanza che riveste questa assemblea, ha invitato le amministrazioni locali della zona urbana cosentina a partecipare. E’ necessario ascoltare gli interventi dei vari studenti che parteciperanno all’assemblea anche per capire le difficoltĂ che purtroppo si riscontrano nel campus universitario. Non si può perdere questa importante occasione di confronto”.

