La corretta alimentazione per gli atleti al convegno su “Sport e nutrizione” (FOTO)

Un’alimentazione corretta ed equilibrata è importante per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutrizionali di chiunque, e soprattutto degli sportivi, sia amatoriali che professionisti.Â

RENDE – Un interessante convegno organizzato dall’Ordine dei Biologi e Nutrizionisti della provincia di Cosenza, ed in particolare dal dott. Ennio Avolio su un tema che ha visto il susseguirsi di relazioni di pregio con relatori illustri e di fama nazionale e internazionale. Numerosa la partecipazione di vari professionisti, di studenti e docenti universitari e di tanti giovani, anche allievi del Cosenza Nuoto. All’ingresso ad accogliere i partecipanti, diversi stands per conoscere integratori, prodotti e alimenti dietetici atti a sensibilizzare la platea ad una corretta e sana alimentazione e nutrizione. I saluti di rito sono stati affidati al prof. Luigi Antonio Morrone del Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Unical, all’organizzatore dott. Ennio Avolio Presidente dell’Associazione Scientifica Biologi Calabresi, costituita pochi mesi fa attiva su tutto il territorio regionale, che abbraccia diversi settori scientifici. A seguire, i saluti del dott. Alfredo Porcaro, presidente Regione Calabria FIN e Vice Presidente del CONI regionale, e del Presidente del Cosenza Nuoto dott. Francesco Manna.

Sia Manna che Porcaro hanno evidenziato l’importanza delle figure specializzate in alimentazione e nutrizione e l’apporto fondamentale che danno agli atleti durante la loro preparazione agonistica. Il primo intervento è stato affidato al dott. Claudio Pecorella, ed è stato incentrato sulla composizione corporea e la valutazione funzionale ai fini delle prestazioni sportive a livello agonistico. Massa grassa e genetica influiscono sul rendimento sportivo. Rapporto tra organo adiposo, osseo e muscolare da analizzare per ottenere una migliore forma fisica e una prevenzione dai rischi di infortuni sullo sportivo. L’importanza dell’idratazione in ogni atleta.

Il dott. Nicoletti invece, in sostituzione del prof. De Lorenzo assente, ha argomentato sulla psicologia dello sport, un viaggio nella mente dello sportivo, e sulla figura del mental coach e del training mentale. Valutare la personalitĂ , l’emotivitĂ e i pensieri di ogni atleta tramite la psicodiagnostica, tenendo conto dei parametri indicati dal C.B.A. Sport, Cognitive Behavioral Assessment e il Goal Setting. Spazio poi alla disamina del dott. Alberto Montesanto, ricercatore di genetica dell’Unical, sull’importanza della genetica nella prevenzione dei rischi di infortuni relativi ai legamenti e tendini, ossa e cartilagini e lesioni muscolari, e del dottor Fabio Buzzanca, nutrizionista e consulente di atleti di livello internazionale, sulle esigenze fisiologiche del corpo degli atleti di sesso femminile, fabbisogno energetico durante la fase pre, durante e post mestruale. In tal caso il suo intervento è stato incentrato sulla differenza tra sportive principianti e sportive d’elìte che prevede diete differenti, così come differente è la dieta tra sportivi uomini e sportive donne.

Il biologo nutrizionista della Nazionale Italiana di Calcio, FIGC, Natale Gentile, qualificatasi ai prossimi campionati mondiali di calcio che si svolgeranno in Francia nel giugno del 2019 ha invece descritto la necessità di una dieta più performante per le calciatrici, in quanto nei secondi tempi delle partite, spesso il rendimento tende a calare. Pertanto occorrono supplementi e integratori che ne migliorino le prestazioni trattandosi di atleti d’elìte. La nutrizione quale elemento atto ad una performance elevata e costante.

E’ stata poi la volta del preparatore atletico di livello nazionale, Francesco Iacucci, sul filo conduttore che lega tutti gli sports, ovvero l’alimentazione, l’integrazione e l’allenamento mirato in base alle competizioni e allo sport praticato. Una road map è di fondamentale importanza, con una periodizzazione della preparazione degli atleti che vogliono raggiungere target elevati nelle competizioni che andranno ad affrontare.

Gli effetti della corretta nutrizione sui pazienti in trattamento oncologico è stato al centro della relazione del dott. Giuseppe Palma, biologo nutrizionista e ricercatore, il quale ha spiegato come è necessario tener conto della terapia (chemio, radio), della tipologia del tumore in base agli esami istologici e al trattamento, nonchè dello stadio del tumore. Il piano alimentare per i pazienti oncologici deve necessariamente tener conto delle Linee Guida internazionali indicate dall’ESPEN nel 2002. Analisi del termine “Fatigue”, ovvero la spossatezza fisica e mentale causata dal tumore nei pazienti. Conoscenza del nutrizionista del sistema immunitario e dei farmaci chemioterapici, idratazione, al fine di ridare forza all’organismo con una dieta corretta e con l’esercizio fisico, eliminando la cascata infiammatoria e lo stress fisico.

Molto apprezzata la presenza di ospiti e personaggi del mondo dello soprto come Giovanni Tocci, campione di tuffi dal trampolino a due metri, che ha descritto il suo piano alimentare e la sua giornata di allenamento, pari a circa 6 ore al giorno, della giocatrice di pallanuoto Giusi Citino, entrambi cresciuti sportivamente nella piscina comunale di Cosenza, entrambi in nazionale e che hanno raggiunto traguardi internazionali di successo. Toccante il momento del ricordo rivolto allo scomparso presidente Giancarlo Manna, da parte della Citino, accompagnato da un lungo applauso della platea. Inoltre la giornata è stata impreziosita dalla presenza del coach Roberto Fiori, già allenatore del Setterosa di pallanuoto, vincitore di due campionati europei femminili under, gli ultimi vinti dalla nazionale italiana. Fiori, affezionatissimo a Cosenza e alla sua piscina, ha parlato della valenza di ognuno di portare avanti le proprie idee sempre con coraggio e tanta forza, per cercare di raggiungere i risultati migliori grazie al duro allenamento e a quel talento innato che, quando si ha, apre le porte della gloria.

Foto e servizio di Luca Le Piane