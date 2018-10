Rende, traffico congestionato per raggiungere l’Università della Calabria

Code interminabili per raggiungere l’Unical, il Consiglio degli Studenti chiede un incontro con il Comune e la Regione per individuare possibili soluzioni.

RENDE (CS) – “Con l’avvento del mese di Ottobre siamo entrati nel vivo delle attivitĂ didattiche dell’UniversitĂ della Calabria, con l’attivazione di quasi tutti gli insegnamenti di questo semestre rappresenta da sempre il periodo di maggiore affluenza di flussi veicolari da e per l’Ateneo. Nella giornata di ieri – denunciano il presidente ed il vice presidente del Consiglio degli Studenti Unical Domenico Tulino e Vincenzo Fallico – abbiamo registrato un Lunedì nero per il traffico urbano in prossimitĂ proprio della zona di Arcavacata con interminabili file che hanno invaso completamente Via Savinio e lo svincolo della SS 107 dell’Unical, arrivando in alcuni momenti fino al quartiere Quattromiglia. Una situazione insostenibile che abbiamo modo di pensare finirĂ con il ripetersi ogni giorno se non si trovano adeguate e tempestive soluzioni. E’ cosa nota come la rete stradale che circonda l’Ateneo sia da tempo obsoleta e inadeguata a sopportare una mole così importante di traffico veicolare, sia pubblico che privato, oltre ad un percorso pedonale che ha necessitĂ di un ulteriore importante potenziamento per divenire una valida alternativa.

L’inizio del nuovo anno accademico ha portato alla luce dei problemi rimasti irrisolti per troppo tempo, pensiamo perciò sia necessario avviare fin da subito un tavolo di confronto per addivenire alla programmazione di una serie di azioni per evitare il ripetersi di una giornata come quella di Lunedì. Siamo consci del fatto che oltre al potenziamento della rete stradale circostante sia necessario avviare anche una seria riflessione sul trasporto pubblico locale, questo spesso ancora non preferito ai mezzi privati, caratterizzato da un costo importante per i budget familiari calabresi che si va ad aggiungere ai giĂ pesanti costi per il fitto e le spese quotidiane di ogni studente. Lanciamo quindi un appello al Sindaco Manna per avviare un confronto immediato per evitare il ripetersi quotidiano del caos di ieri, inoltre ci affidiamo alla sensibilitĂ del Presidente Oliverio affinchĂ© si metta mano al servizio di trasporto pubblico locale pensando di applicare tariffe agevolate dedicate a giovani e studenti, il diritto allo studio passa anche per il diritto alla mobilitĂ ”.