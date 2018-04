Trenta ore per progettare il Quartiere San Gennaro dell’Unical

Giovedì 5 e venerdì 6 aprile si terrà un hackathon di 30 ore per progettare la rigenerazione del Quartiere San Gennaro dell’Università della Calabria.

RENDE – Giovedì 5 aprile a partire dalle 10.00 si terrà il City Hackathon di Tilt, un progetto ideato e promosso da Goodwill cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. A partecipare, i giovani under 30 che nei mesi scorsi hanno iniziato il percorso formativo sulla progettazione partecipata e l’autoimprenditorialità , volto alla rigenerazione del Quartiere San Gennaro dell’Università della Calabria.

L’hackathon è aperto a studenti universitari, architetti, designer, creativi e innovatori che insieme ai ragazzi di Tilt avranno 30 ore per elaborare delle idee di rigenerazione e convertire così gli spazi del Quartiere, in luoghi di condivisione dove coltivare aspirazioni ed esperienze. L’hackathon sarà un’occasione di confronto e collaborazione per menti creative che uniranno competenze, intuizioni e intenzioni per elaborare idee di rigenerazione.

Durante la progettazione i team saranno affiancati da mentor e concorreranno per aggiudicarsi il premio finale. Al gruppo vincente, infatti, sarà data la possibilità di realizzare concretamente l’idea. Una sana competizione dove mettere in pratica le proprie capacità , rafforzarle, ma anche sperimentarne di nuove.

L’evento inizierà il 5 aprile alle ore 10.00 presso il Talent Garden Cosenza con la costruzione dei team e l’avvio dei lavori di progettazione. Venerdì dalle 14.00 in poi saranno presentate le idee, concludendo alle 16.00 con la premiazione finale dei vincitori. Per ulteriori informazioni www.goodwillteam.it per partecipare, invece, bisogna iscriversi su eventbrite.