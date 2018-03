Aula Caldora stracolma ieri all’Unical per l’inizio della seconda edizione del corso di approfondimento in Criminologia promosso da  ELSA, The European Law Students Association

RENDE – L’iniziativa organizzata dalla ELSA, The European Law Students Association, la più grande associazione di studenti e giovani laureati in materie giuridiche al mondo, ha una delle sue sedi a Cosenza e per la seconda edizione ha promosso un ciclo di lezioni, iniziato ieri con gli interventi di Chiara Penna, avvocato penalista e criminologa, e di Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa che hanno analizzato un caso di cronaca direttamente affrontato da entrambe in qualità di legale e consulente, facendo comprendere ai ragazzi cosa realmente accade in un processo penale, al di là delle vicende televisive.

Grande entusiasmo e partecipazione dimostrate dai ragazzi che sono attivamente intervenuti ponendo numerose domande e mostrando una vivida curiosità rispetto ai fatti delittuosi. Gli incontri previsti sono in tutto 5 e vedranno la partecipazione anche dello psicoterapeuta Marco Pingitore, criminologo e Presidente della Società Italiana di Scienze Forensi, direttamente impegnato da sempre nelle tutela dell’ascolto dei minori vittime di abusi.

Ad illustrare i temi e l’importanza del corso ai microfoni di Rlb la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan

L’evento è stato promosso dopo l’incredibile successo della prima edizione e dopo aver ascoltato le opinioni dei partecipanti si è deciso di dare una svolta più pratica affrontando il tema generale “Delitti Mostruosi & Casi Pratici”. Il corso non è unicamente destinato a chi ha già seguito la prima edizione, e costituisce anche un punto di partenza per coloro che si affacciano per la prima volta alla materia. Docenti del corso saranno l’Avv. Chiara Penna (Penalista e Criminologa), Dott.ssa Flaminia Bolzan Mariotti Posocco (Psicologa e Criminologa) e il Dott. Marco Pingitore (Psicologo e Criminologo).

Prossimi appuntamenti

Dopo l’incontro di ieri incentrato sull’introduzione del tema “omicidi e serial killer” dell’avvocato penalista Chiara Penna ecco gli altri appuntamenti:

Mercoledì 21 Marzo 2018 h15/17 – Aula Caldora : Analisi pratica di Omicidio Mostruoso a sfondo sessuale – Dott.ssa Flaminia Bolzan

Mercoledì 28 Marzo 2018 h15/17 – Aula Caldora: Abusi sessuali su Minore – Simulazione di Audizione Protetta – Dott. Marco Pingitore

Mercoledì 4 Aprile 2018 h15/17 – Aula Caldora: Omicidi Rituali e Sette Sataniche – Avv. Chiara Penna

Mercoledì 11 Aprile 2018 h15/17 – Aula Caldora: L’argomento sarà scelto dai partecipanti.