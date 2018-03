Studenti propongono la sospensione delle attività didattiche del 5 marzo

“Chiediamo al Magnifico Rettore e al Senato Accademico di sospendere le attivitĂ didattiche del 5 marzo, per permettere a chi vive fuori sede, di agevolare il rientro dopo il voto del 4 marzo”

ARCAVACATA (CS) – “In data 12/02/2018 noi di UDU Unical – Cosenza – si legge in una nota – abbiamo depositato la nostra prima istanza ufficiale al Magnifico Rettore e al Senato Accademico dell’UniversitĂ della Calabria, protocollando la stessa presso gli uffici competenti. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione su una questione molto importante: la partecipazione democratica degli studenti del nostro Ateneo al voto del 4 marzo. Questa partecipazione, specialmente tra i giovani, ha conosciuto un preoccupante calo negli ultimi anni. Sarebbe fondamentale incentivare le ragazze ed i ragazzi ad avvicinarsi al dibattito e al voto, al fine di costruire delle nuove generazioni attive e consapevoli dell’importanza dell’agone democratico. Una delle cause della bassa affluenza alle urne tra i giovani è sicuramente l’impossibilitĂ di votare nel caso in cui questi siano degli studenti o dei lavoratori fuori sede.

Riteniamo che sia necessario intervenire nel nostro piccolo per invertire questa tendenza, perchĂ© pensiamo che la partecipazione democratica dei cittadini sia uno degli indicatori piĂą importanti di civiltĂ e di sviluppo di un Paese. Per questo, noi dell’Unione degli Universitari Unical – Cosenza chiediamo al Magnifico Rettore e al Senato Accademico di sospendere le attivitĂ didattiche del 5 marzo 2018, al fine di permettere a coloro i quali vivono il nostro Ateneo da fuori sede di agevolare il rientro dai loro comuni di residenza in occasione del voto del 4 marzo. Questa misura è stata adottata anche da altri atenei, come l’Alma Mater Studiorum – UniversitĂ di Bologna e rivestirebbe una grande importanza sul piano pratico, oltre a rappresentare un forte segnale sul piano simbolico.”