“Esserci Sempre”: la Polizia domani all’Unical, impegnata nella prevenzione

Convegno Formativo “PIN’s: Pre Attack Indicators” alla presenza del Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Centrale Anticrimine

ARCAVACATA (CS) – La Questura di Cosenza sempre impegnata nella prevenzione, continua a profondere il proprio impegno a tutela della pubblica sicurezza, sempre a fianco dei cittadini. Il Questore Dr. Giancarlo Conticchio, particolarmente attento alle questioni che riguardano la nostra realtà sociale, ha avviato un percorso di partnership tra la Polizia di Stato ed altri Enti che si occupano di progetti e di formazione, in un’ottica di sicurezza partecipata, mettendo a disposizione donne e uomini, mezzi e conoscenze della Polizia di Stato. La società contemporanea è chiamata giornalmente a confrontarsi con la questione della sicurezza e più in particolare quella relativa agli attentati di matrice terroristica. Una formazione adeguata, attenta, e un’informazione qualificata possono favorire la razionalità nell’affrontare una problematica di così grande impatto emotivo. “PIN’s, Pre Attack Indicators” è un progetto, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un articolato modello per la formazione delle forze dell’ordine e per gli addetti ai lavori, che attinge alle nuove scienze del campo psicologico. Per tale motivo la Questura di Cosenza, in collaborazione con l’Università della Calabria, ha organizzato, per domani, 17 gennaio alle ore 11.30 presso l’Aula Magna “B.Andreatta” un convegno dal tema.

Le conclusioni saranno a cura del Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Vittorio Rizzi. I Relatori, preceduti da un indirizzo di saluto da parte del Magnifico Rettore Prof. Gino Mirocle Crisci e del Sig. Questore di Cosenza Dott. Giancarlo Conticchio, saranno: il Dott. Vallone Maurizio – Direttore Servizio del Territorio presso il Dipartimento della P.S.; il Prof. Ercole Giap Parini, Docente UNICAL del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali; Dott. Bombardieri Giovanni, Procuratore Aggiunto presso la D.D.A. di Catanzaro; Prof. Giorgio Lo Feudo, Docente UNICAL del Dipartimento Studi Umanistici; modererà il giornalista Dr. Riccardo Giacoia. Il convegno con crediti formativi sarà diffuso in diretta streaming.