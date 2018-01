Riprendono le lezioni del Master in Intelligence dell’Unical, domani ospiti d’eccezione

Domani le lezioni del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, del Questore della Camera dei Deputati Stefano Dambruoso e del Presidente Emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante

ARCAVACATA (CS) – Riprendono le lezioni del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, il primo ad essere attivato in un ateneo pubblico italiano nel 2007. Domani sabato 13 gennaio, presso l’Aula “Caldora” dalle 8.30 alle 17.30, verrà affrontato il tema “Intelligence, diritto e Costituzione” con lezioni tenute dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, dal Questore della Camera dei Deputati Stefano Dambruoso e dal Presidente Emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante. In particolare Baldassarre si soffermerà sul rapporto intelligence, sicurezza e Costituzione; Dambruoso sul contrasto al terrorismo islamico e alle conseguenti politiche di deradicalizzazione; Violante della legislazione italiana sui Servizi di informazione e sicurezza. I relatori verranno salutati dal Rettore dell’Ateneo Gino Crisci e introdotti dal Direttore del Master Mario Caligiuri.