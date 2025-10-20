“Una tragedia sfiorata”: sindacati in allarme per il degrado della stazione di Cosenza

COSENZA – Dopo la Cisl Cosenza anche il sindacato Confail Faisa Calabria interviene dopo il crollo avvenuto alla stazione ferroviaria Vaglio Lise a Cosenza. Il sindacato si dice “seriamente preoccupato del degrado della stazione di Vaglio Lise, raccontando una situazione di abbandono che da anni si trascina tra promesse mancate e disservizi. Si sono verificati dei crolli improvviso del solaio, rischiando di trasformarsi in tragedia, in prossimità della fermata dei bus, e solo per puro caso non vi sono state vittime o feriti. Decisamente una vera fortuna, considerando che in quell’area transitano quotidianamente pendolari, studenti e lavoratori che raggiungono la stazione o i collegamenti urbani.

E’ veramente paradossale tale situazione, in quanto, in questa aria vi sono presente le imprese ferroviarie come Trenitalia e Ferrovie della Calabria. Quest’ ultima, ha avviato un percorso di totale rinnovamento dal punto di vista infrastrutturale (con la costruzione in corso d’opera della centrale ad idrogeno) e nuovi sistemi tecnologici e rinnovamento della linea Cosenza – Catanzaro – Germaneto- Catanzaro Lido. Inoltre di recente sembrerebbe che, siano state incrementate più corse urbane della municipalizzata Amaco proprio nel sito di Vaglio lise.

La Confail Faisa Regionale, si rivolge dunque al Presidente della Regione Calabria, Onorevole Roberto Occhiuto, al fine di mettere in campo le risorse per la riqualificazione e rinnovamento della Stazione di Vaglio Lise, ove urgono interventi strutturali al fine di evitare altri spiacevoli inconveniente provocando magari il ferimento o peggio la morte delle persone che circolano nell’ area. Sottolineiamo ancora una volta della necessità di azioni immediate e concrete, in quanto la stazione di Cosenza merita di tornare a essere un punto di arrivo e di partenza non solo per i treni, ma per la responsabilità di chi dovrebbe garantirne la sicurezza.