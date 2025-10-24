Segnala una notizia

Calabria

L'omicidio

Ucciso a coltellate e ritrovato sul lungomare, l’autore si è costituito

Il corpo senza vita di Emiliano Torcasio è stato trovato in località Ginepri. Sul grave fatto di sangue indagano i carabinieri. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti. L’autore si è accanito sulla vittima

Pubblicato

4 minuti fa

il

carabinieri - omicidio torcasio lamezia

LAMEZIA TERME – E’ stato ucciso a coltellate e il suo corpo, è stato ritrovato nella notte sul lungomare in località Ginepri, a Lamezia Terme. La vittima è un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio. A notare il cadavere sarebbero stati alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lamezia Terme per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Dai primi accertamenti, Torcasio non aveva precedenti penali. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo e verificando eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza della zona per individuare l’autore dell’omicidio. Un territorio, quello lametino, segnato nelle scorse ore da un altro fatto di sangue: una sparatoria che ha coinvolto due persone e per la quale ieri pomeriggio, un 53enne si è consegnato ai carabinieri.

Le indagini: l’autore si è accanito sulla vittima

Si concentrano sulla vita privata della vittima le indagini sull’omicidio di Emiliano Torcasio. Secondo quanto trapelato, l’uomo sarebbe giunto in auto sul luogo dove è stato ucciso. Su di lui l’omicida si sarebbe accanito tanto che gli investigatori hanno avuto difficoltà a identificarlo poiché è stato raggiunto dalle coltellate in più parti del corpo compreso il volto. Il luogo dove si è consumato l’omicidio è molto frequentato nei mesi estivi ma è una zona lontana dal centro città. Di notte vi si appartano le coppie. Il cadavere dell’uomo è stato portato a Catanzaro dove sarà effettuata l’autopsia.

Un uomo si è costituito

Nelle ore successive al rinvenimento del cadavere si è costituito l’autore dell’omicidio di Emiliano Torcasio. L’uomo, Pasquale Colelli, secondo quanto si è appreso, si è presentato al comando della Compagnia carabinieri di Lamezia Terme dove si trova attualmente. Sulla vicenda gli investigatori, al momento, mantengono uno stretto riserbo.

