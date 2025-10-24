Calabria
L'omicidio
Ucciso a coltellate e il corpo ritrovato sul lungomare, la vittima è un uomo di 52 anni
Il corpo senza vita di Emiliano Torcasio è stato trovato in località Ginepri. Sul grave fatto di sangue indagano i carabinieri. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti
LAMEZIA TERME – E’ stato ucciso a coltellate e il suo corpo, è stato ritrovato nella notte sul lungomare in località Ginepri, a Lamezia Terme. La vittima è un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio. A notare il cadavere sarebbero stati alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lamezia Terme per l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Dai primi accertamenti, Torcasio non aveva precedenti penali. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’uomo e verificando eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza della zona per individuare l’autore dell’omicidio.
Un territorio, quello lametino, segnato nelle scorse ore da un altro fatto di sangue: una sparatoria che ha coinvolto due persone e per la quale ieri pomeriggio, un 53enne si è consegnato ai carabinieri.
