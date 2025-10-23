Tumore alla prostata, a Cosenza esami salvavita solo a pagamento «fino a 1.500 euro per una biopsia»

COSENZA – Giancarlo Greco, presidente nazionale di Unimpresa Sanità, lancia l’allarme per la provincia di Cosenza rispetto ai pazienti affetti da sospetto tumore alla prostata. Questi, sarebbero costretti a sborsare fino a 1.500 euro per sottoporsi alla biopsia prostatica Fusion, un esame diagnostico considerato oggi tra i più efficaci per l’individuazione precoce delle neoplasie prostatiche. Altro che ‘prevenzione oncologica’. «Ancora una volta – spiega Greco – la Calabria è relegata all’ultimo posto nei rapporti nazionali sulla qualità delle cure e della prevenzione, come conferma l’ultimo report Meridiana Sanità. Ma qui la situazione è ancora più drammatica: parliamo di pazienti che, pur nella corsa contro il tempo, vengono lasciati soli, costretti a pagare cifre esorbitanti o ad attendere mesi per una diagnosi».

Tumore alla prostata: la biopsia Fusion costa oltre mille euro

Consente una mappatura precisa della prostata e una diagnosi mirata, ed è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale in diverse regioni italiane. Tuttavia, a Cosenza – denuncia Greco – l’Asp avrebbe riconosciuto alla clinica Sacro Cuore una tariffa “provocatoria”, insufficiente a coprire i costi della prestazione, costringendo così la struttura a non poter più eseguire l’esame in regime di convenzione.

«Il risultato – prosegue – è che i pazienti devono rivolgersi al privato puro e pagare oltre mille euro per una prestazione salvavita.

Nel contempo, in altre zone della Calabria, come nel Crotonese, la stessa prestazione viene regolarmente garantita in convenzione.

Perché due pesi e due misure sulla pelle dei cittadini?».

La prevenzione non può essere un lusso

Greco non risparmia critiche all’attuale governance sanitaria regionale e annuncia un appello diretto al presidente Roberto Occhiuto: «Chiediamo che venga fatta chiarezza su queste scelte che mettono a rischio la vita dei pazienti e alimentano un business di riflesso a vantaggio del privato. Se necessario, chiederemo anche l’intervento della polizia economico-finanziaria per verificare la correttezza dell’operato di Asp e Regione. Battere sul tempo il cancro è l’unica via possibile. Non possiamo accettare che la burocrazia o l’inefficienza amministrativa rendano la diagnosi un privilegio per chi può permetterselo. La prevenzione deve essere un diritto, non un lusso».