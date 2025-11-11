Tridico rinuncia ai compensi e lancia il ‘fronte unico’: «Opposizione durissima in Calabria»

REGGIO CALABRIA – «Sara una opposizione compatta, dura, serrata, nell’esclusivo interesse dei calabresi. Prima del consiglio regionale ci siamo incontrati per fare il punto con tutti i consiglieri di minoranza, a cui ho proposto di costituire un intergruppo, che coordinerò, proprio allo scopo di dare impulso ad una opposizione coesa. Responsabilmente sento l’esigenza di organizzare un fronte comune composto da tutte le forze politiche del campo progressista che hanno riconosciuto in me la leadership politica e che all’unanimità hanno approvato questa piattaforma politica. Tutto questo prima di decidere il mio futuro, che comunicherò prima della scadenza prevista dei trenta giorni disponibili dalla proclamazione. In questo lasso di tempo non percepirò alcun emolumento: questa mattina ho depositato la rinuncia a compensi e indennità previsti per i consiglieri regionali della Calabria». Così Pasquale Tridico, europarlamentare del gruppo The Left, già candidato alla presidenza della Regione, prima della seduta consiliare convocata a Reggio Calabria.