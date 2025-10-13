«Tridico batte Occhiuto a Mendicino»: il centrosinistra contro ‘l’autocelebrazione’ della maggioranza

MENDICINO (CS) – “Serve una lettura dei risultati meno compiaciuta e più aderente ai fatti. A Mendicino il candidato Tridico ha superato il presidente Occhiuto: è un dato politico che pesa, soprattutto perché oggi l’Amministrazione opera come un monocolore politico e partitico, mentre alle scorse comunali la maggioranza non era affatto monocolore, ma composta da sensibilità e provenienze diverse. Quando si costruiscono raffronti nel tempo, questa differenza non può essere rimossa”. Lo dichiara in una nota la compagine politica di centrosinistra in seno al consiglio comunale di Mendicino. “È altrettanto improprio sovrapporre 2025 e 2021 come se fossero tornate omogenee. Il voto regionale è fortemente influenzato sia dal peso personale dei candidati sia dal loro numero complessivo in campo: nel 2021 le aree di centrosinistra erano tre e il numero dei candidati era più che doppio rispetto a questa tornata. Mettere in fila percentuali “secche” senza considerare ampiezza e forza del parterre dei candidati non è analisi: è narrazione utile a sostenere un racconto, non a spiegare la realtà.

Colpisce poi l’autodefinizione di “campagna sobria, silenziosa, lontana dai toni esasperati”. Lontana da quali toni, esattamente? In città, nei giorni del voto, si è vista una mobilitazione capillare di amministratori e referenti, presenze ai seggi e un’attività organizzativa intensa. È legittimo; non lo è presentarlo come “silenzioso”. Nello stesso registro, il comunicato sciorina cifre autocelebrative replicando la tecnica già usata sul capitolo dissesto: si disegna una realtà parallela in cui le responsabilità politiche evaporano, come se tutto dipendesse da fattori esterni. I mendicinesi conoscono la storia recente e non si lasciano suggestionare: il dissesto non è un meteorite, ma l’esito di scelte e omissioni stratificate nel tempo — anche di chi ha governato a lungo e governa oggi — e richiede chiarezza su atti, tempi e responsabilità.

C’è poi un nodo che la nota elude: nonostante la mobilitazione della compagine di governo e del referente regionale “di casa”, il presidente uscente non ha prevalso a Mendicino. Questo impone una riflessione onesta sulla tenuta reale del consenso della maggioranza. E se si vogliono fare comparazioni complessive, le si facciano fino in fondo: la somma delle diverse componenti del centrosinistra, così rappresentate nella competizione elettorale, TRIDICO PRESIDENTE, PARTITO DEMOCRATICO, MOVIMENTO 5 STELLE, CASA RIFORMISTA PER LA CALABRIA-ITALIA VIVA, DEMOCRATICI PROGRESSISTI, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, supera i numeri dei loro riferimenti oggi esaltati, e lo fa senza l’avvantaggio di apparati o della visibilità istituzionale dispiegata in campagna.

In questo quadro, vogliamo ringraziare le elettrici e gli elettori per la partecipazione in crescita: è un segnale di vitalità democratica. Ma Mendicino chiede soprattutto risultati misurabili. Il terreno vero del confronto non sono le percentuali piegate al racconto, bensì ciò che tocca la vita quotidiana: acqua ai rubinetti, manutenzione e decoro con cadenze verificabili, tempi e trasparenza dell’iter del bilancio stabilmente riequilibrato. Su questi dossier, finora, abbiamo letto molte cornici e pochi contenuti verificabili. Le urne non consegnano un trofeo: lasciano un promemoria. Meno autocelebrazioni e più responsabilità; meno realtà parallele e più dati controllabili. Su questo terreno — governo concreto, trasparenza, esiti verificabili — si continuerà a lavorare, ogni giorno, per un’alternativa competente e autorevole”.