Trebisacce: via libera al progetto per il completamento del Lungomare di Viale Magna Grecia

TREBISACCE (CS) – Nuovo e importante passo verso la riqualificazione completa del fronte mare della città. Con la deliberazione n. 241 del 7 ottobre 2025, la Giunta Comunale di Trebisacce ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Interventi di riqualificazione del Lungomare e aree circostanti – Completamento”, per un importo complessivo di 782.107,17 euro. L’intervento prevede il completamento del tratto finale del Lungomare di Viale Magna Grecia, per una lunghezza di circa 300 metri, con l’obiettivo di uniformarlo esteticamente e funzionalmente al resto del Lungomare già realizzato, che si estende dall’incrocio con via Calabria fino alla Riviera delle Palme.

Un’opera strategica per turismo e vivibilità

Il progetto non si limita alla sola prosecuzione della passeggiata a mare, ma include anche interventi di arredo urbano e sistemazione delle aree circostanti, in modo da migliorare la fruibilità, la sicurezza e la qualità ambientale dell’intera zona. Si tratta di un intervento strategico per la valorizzazione turistica e urbana di Trebisacce, che punta a rendere il litorale ancora più accogliente e attrattivo per residenti e visitatori.

La spesa complessiva sarà finanziata tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, come previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 (esercizio 2025). Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Geom. Giuseppe Palazzo, e la progettazione esecutiva rispetta tutte le prescrizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Lungomare di Trebisacce: le parole del Sindaco Mundo

Soddisfazione da parte del Sindaco Franco Mundo e dell’intera Amministrazione Comunale per l’approvazione del progetto, considerato un tassello fondamentale del più ampio percorso di rigenerazione urbana che interessa Trebisacce da diversi anni. “Il completamento del Lungomare – ha dichiarato il Sindaco – rappresenta un ulteriore passo verso la piena riqualificazione del nostro litorale, elemento centrale dell’identità e dell’economia turistica di Trebisacce. Con questo intervento restituiamo ai cittadini e ai visitatori un ambiente più accogliente, sicuro e moderno, in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni per rendere la nostra città sempre più vivibile e attrattiva”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come, pur preferendo attendere una diversa forma di copertura finanziaria, l’Amministrazione abbia ritenuto prioritario intervenire subito su un’infrastruttura simbolo non solo per Trebisacce, ma per l’intera costa jonica calabrese. “Abbiamo chiesto ai tecnici – ha aggiunto Mundo – di accelerare la redazione del progetto per poter avviare i lavori entro la fine del 2025 o, al più tardi, all’inizio del 2026, così da essere pronti per la prossima stagione estiva”.