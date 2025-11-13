Calabria
Tre arbitri calabresi protagonisti ai Mondiali universitari: c’è anche un cosentino
Riconoscimento internazionale per la professionalità del Sud Italia: Silvio Pantano, Vincenzo Fazzari e Massimiliano Mileto rappresenteranno il team arbitrale italiano ai X World InterUniversities Championship
COSENZA – Ci sono annunci che superano la cronaca: risuonano come un inno di orgoglio e alimentano l’entusiasmo della comunità. Il 12 novembre è una di quelle date che resteranno scolpite nella memoria del gruppo arbitrale A.R.A. Sport in Tour e di tutta la Calabria.
Mentre a Barcellona si alza il sipario sui X World InterUniversities Championship 2025, l’Italia scende in campo con un cuore che batte forte per il Sud: tre professionisti calabresi portano la loro competenza, passione e dedizione su uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi del mondo universitario.
La selezione del team arbitrale italiano è un riconoscimento che premia l’eccellenza, la serietà e il lavoro instancabile svolto durante le precedenti edizioni. Ma ciò che rende questa convocazione ancora più speciale è la presenza di tre figli della Calabria, che con orgoglio e determinazione rappresentano non solo l’Italia, ma anche una terra che troppo spesso viene sottovalutata e che invece sa esprimere talenti straordinari.
I protagonisti calabresi sono:
-
Silvio Pantano, originario di Fuscaldo (Cosenza), Appuntato Scelto della Guardia di Finanza. Un esempio di rigore e professionalità al servizio delle istituzioni e dello sport.
-
Vincenzo Fazzari, stimato docente e designatore arbitrale, proveniente da Polistena (Reggio Calabria). Un punto di riferimento per il mondo arbitrale e per la formazione sportiva.
-
Massimiliano Mileto, anch’egli di Polistena, figura di spicco nel panorama arbitrale calabrese.
Questi tre professionisti non vanno a Barcellona solo per dirigere partite: vanno per incarnare un’idea di sport etico, appassionato e rispettoso. Vanno per dimostrare che la Calabria c’è, e quando c’è, lascia il segno.
La famiglia di Sport in Tour celebra con fierezza questa convocazione, consapevole che ogni passo compiuto da questi arbitri è un passo avanti per l’intera regione. È la dimostrazione che la Calabria non è solo terra di bellezza e tradizione, ma anche di competenza, visione e ambizione.
.
