RENDE – I consiglieri di centrodestra del Comune di Rende, Stefania Galassi, Eugenio Trombino e Gianluca Garritano, hanno partecipato all’odierna seduta del consiglio comunale, sottolineando l’importanza del dovere istituzionale e della responsabilità civica. Marco Ghionna, assente per concomitanti impegni professionali, non ha potuto prendere parte alla riunione.

Durante i lavori consiliari, i tre consiglieri hanno ribadito il valore della partecipazione attiva, soprattutto in un momento delicato per la città, evidenziando come la presenza dei rappresentanti rafforzi il funzionamento delle istituzioni e la fiducia dei cittadini. Nel corso della seduta è stato approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di centrodestra, un atto di rilevante importanza relativo alla gestione delle funzioni tecnico-amministrative del trasporto pubblico locale nell’area urbana Cosenza–Rende–Castrolibero.

La riunione si è svolta in un clima sereno e rispettoso, confermando come la collaborazione e il dialogo tra i membri del consiglio comunale possano garantire l’efficienza delle decisioni e il buon andamento della vita amministrativa della città.

Trasporto urbano Cosenza–Rende–Castrolibero

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile sull’Area Urbana è stato al centro di un incontro, tenutosi a Palazzo dei Bruzi, tra gli assessori ai trasporti dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, Damiano Covelli, Andrea Cuzzocrea e Francesco Serra, è stata ribadita la volontà politica di pervenire al più presto alla costituzione dell’Ufficio comune con l’approvazione del Comune di Rende degli atti consequenziali. Il periodo di commissariamento a Rende aveva rallentato le procedure. Da qui la necessità di accelerare affinché il percorso si concretizzi nel più breve tempo possibile.