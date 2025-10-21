Calabria
TRAGICO SCHIANTO
Tragico schianto sulla Ionio-Tirreno, auto finisce sotto un bus: almeno due vittime
Tragico impatto frontale sulla superstrada Ionio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria: il bilancio delle vittime e dei feriti, però, non è ancora definito
REGGIO CALABRIA – Tragico incidente stradale sulla superstrada Ionio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe impattato violentemente contro un bus finendovi incastrata. Almeno due le vittime ma il bilancio del violento frontale non è ancora definito. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze e un elisoccorso. Non è stato accertato ancora il numero di feriti.
++In aggiornamento++
