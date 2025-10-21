Tragico schianto sulla Ionio-Tirreno, auto finisce sotto un bus: almeno due vittime

REGGIO CALABRIA – Tragico incidente stradale sulla superstrada Ionio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe impattato violentemente contro un bus finendovi incastrata. Almeno due le vittime ma il bilancio del violento frontale non è ancora definito. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri, ambulanze e un elisoccorso. Non è stato accertato ancora il numero di feriti.

++In aggiornamento++