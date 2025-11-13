Tragico incidente a Praia a Mare: persona travolta da un Frecciarossa. Ritardi e convogli fermi

Segnala una notizia

La tragedia si è verificata stamattina poco dopo le ore 8:10. Secondo le prime testimonianze la persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stata investita dal Frecciarossa Reggio Calabria-Venezia

COSENZA – Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica tra Maratea e Praia a Mare a causa di un grave incidente. Una persona è stata travolta mortalmente da un convoglio nei pressi di Praia a Mare. La tragedia si è verificata stamattina poco dopo le ore 8:10. Secondo le prime testimonianze la persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stata investita dal Frecciarossa Reggio Calabria-Venezia. 

Al momento la linea è sospesa per tutti gli accertamenti giudiziari del caso. Inevitabilmente il traffico ferroviario ha subito ritardi, modifiche e cancellazioni. In particolare i treni regionali ma anche gli intercity anche da e per la Calabria.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (5:53) – Venezia Santa Lucia (15:34)
• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:25) – Torino Porta Nuova (18:00)
• IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:02) – Roma Termini (13:43)

