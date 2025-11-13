Tragedia a Praia a Mare: donna muore travolta da un Frecciarossa. Ritardi e convogli fermi

PRAIA A MARE (CS) – Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica tra Maratea e Praia a Mare a causa di un gravissimo incidente mortale. Una donna è stata travolta da un convoglio nei pressi della stazione di Praia a Mare. La tragedia si è verificata stamattina poco dopo le ore 8:10. Secondo le prime testimonianze il treno, il Frecciarossa 8414 da Reggio Calabria a Venezia, era appena ripartito dalla stazione quando si sarebbe trovato davanti una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, che è stata travolta. Sul posto sono giunte le forze e il personale del 118.

Al momento la linea ferroviaria tirrenica è sospesa per tutti gli accertamenti giudiziari del caso e per capire se si sia trattato un un tragico incidente o gesto volontario. Inevitabilmente il traffico ferroviario sta subendo ritardi, modifiche e cancellazioni. In particolare i treni regionali ma anche gli intercity e ad Alta velocità anche da e per la Calabria.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti oggetto di provvedimento:

• FA 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (10:19): il treno oggi è cancellato tra Sapri e Reggio Calabria Centrale.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:39)

• FA 8868 Reggio Calabria Centrale (15:29) – Roma Termini (21:33): il treno oggi ha origine da Sapri.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:50) – Roma Termini (21:27), che oggi ferma anche a Gioia Tauro e Vibo.

• IC 550 Reggio Di Calabria Centrale (6:02) – Roma Termini (13:43): il treno oggi è cancellato tra Scalea e Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (9:56) – Roma Termini (17:48).

• IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:44) – Roma Termini (15:43): il treno oggi termina la corsa a Paola.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (9:56) – Roma Termini (17:48).

• IC 551 Roma Termini (10:26) – Reggio Di Calabria Centrale (18:40): il treno oggi termina la corsa a Pisciotta.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 723 Roma Termini (8:26) – Palermo Centrale (20:28).

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:50): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi:

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (5:53) – Venezia Santa Lucia (15:34), oggi ferma anche a Sapri.

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:25) – Torino Porta Nuova (18:00)

• FR 9642 Reggio Calabria Centrale (8:46) – Torino Porta Nuova (19:10)

• FA 8863 Roma Termini (8:58) – Reggio Calabria Centrale (14:39)

• FR 9588 Reggio Di Calabria Centrale (9:44) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:08) – Milano Centrale (21:00)

• IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:28)

• IC 556 Reggio Calabria Centrale (9:56) – Roma Termini (17:48)

• ICN 1963 Milano Centrale (20:10) – Siracusa (15:48) del 12 novembre