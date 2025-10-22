Tragico impatto sulla Statale 18 a Scalea: ciclista investito e ucciso da un’auto

SCALEA (CS) – Il violento impatto si è verificato ieri sera, poco dopo le 21 di ieri, nei pressi di una nota struttura alberghiera nella zona sud di Scalea, sulla Statale 18 Tirrena inferiore. Un ciclista è stato travolto da un’auto in transito. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è un uomo di circa 47 anni, di nazionalità rumena. Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo in bicicletta un tratto poco illuminato della statale quando è stato investito da una Fiat Panda guidata da una giovane donna.

I due mezzi, secondo quanto emerso, viaggiavano nella stessa direzione, ma la dinamica dell’impatto è al vaglio dei carabinieri. A nulla sono valsi i soccorsi ed i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Scalea, la Polizia stradale e i vigili del fuoco. Il corpo è stato trasferito nella camera mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.