Tragedia sfiorata a San Lucido, accendono la sigaretta mentre fanno benzina: fiamme in un distributore

Tirreno

ATTIMI DI PAURA

In pochi istanti si è sprigionata una fiammata improvvisa con fumo nero e denso visibile anche a distanza generando molta paura tra i residenti. I due giovani si sono messi in salvo, non ci sono feriti

Pubblicato

48 minuti fa

il

San Lucido fiamme distributore

SAN LUCIDO (CS) – Momenti di paura e tragedia sfiorata a San Lucido in un’area di servizio self-service. Due i giovani che hanno rischiato di rimanere coinvolti in un rogo mentre facevano rifornimento al loro motorino.

Due i ragazzi che, come si vede in un video che sta circolando sui social, si fermano per fare rifornimento, inseriscono la banconota e poggiano la pompa sulla sella del motociclo. Poi, uno di loro accende una sigaretta e si avvicina al veicolo. In pochi istanti si è sprigionata una fiammata improvvisa con fumo nero e denso visibile anche a distanza generando molta paura tra i residenti.

I due giovani con grande prontezza sono riusciti a spingere lo scooter e mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Le fiamme hanno lambito il distributore e danneggiano parte dell’impianto spegnendosi poi quasi in autonomia, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente non si sono verificate esplosioni e non ci sono stati feriti. Ora resta da valutare l’entità dei danni provocati alla struttura.

