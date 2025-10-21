Tragedia a Marina di Curinga: ritrovato senza vita l’uomo scomparso da giorni

MARINA DI CURINGA (CZ) – Dramma a Marina di Curinga, dove si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ferdinando Rossi, scomparso da diversi giorni nella zona. Dall’alba di questa mattina, le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta grazie all’impegno del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Calabria e del Nucleo SAPR, specializzato nell’utilizzo di droni per il monitoraggio dall’alto. A dare l’allarme era stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che aveva un rapporto abituale con il signor Rossi e ne ha segnalato la scomparsa alle autorità, insospettito dalla sua improvvisa assenza.

Pochi minuti fa, purtroppo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto all’interno di un canale, situato nei pressi di un vivaio nella zona di Marina di Curinga. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria.