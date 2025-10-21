Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Tragedia a Marina di Curinga: ritrovato senza vita l’uomo scomparso da giorni

Calabria

TRAGICO EPILOGO

Tragedia a Marina di Curinga: ritrovato senza vita l’uomo scomparso da giorni

A dare l’allarme della scomparsa era stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che aveva un rapporto abituale con Ferdinando Rossi e ne ha segnalato la scomparsa alle autorità, insospettito dalla sua improvvisa assenza

Pubblicato

15 secondi fa

il

ferdinando rossi scomparso

MARINA DI CURINGA (CZ) – Dramma a Marina di Curinga, dove si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ferdinando Rossi, scomparso da diversi giorni nella zona. Dall’alba di questa mattina, le operazioni di ricerca sono proseguite senza sosta grazie all’impegno del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Calabria e del Nucleo SAPR, specializzato nell’utilizzo di droni per il monitoraggio dall’alto.  A dare l’allarme era stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che aveva un rapporto abituale con il signor Rossi e ne ha segnalato la scomparsa alle autorità, insospettito dalla sua improvvisa assenza.

Pochi minuti fa, purtroppo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto all’interno di un canale, situato nei pressi di un vivaio nella zona di Marina di Curinga. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA