Torna la paura nella notte a Rossano, in fiamme un’auto

I fatti sono avvenuti intorno all’1.30 di questa notte: l’auto parcheggiata in via Palermo è andata completamente distrutta. Indagano i carabinieri, non si esclude il dolo

1 ora fa

CORIGLIANO ROSSANO – Torna la paura a Corigliano Rossano, per la precisione nell’area urbana di Rossano. Un’auto, intorno all’1.30 di questa notte, ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta prima che i soccorsi potessero arrivare. Si tratta di una Ford S-Max che era parcheggiata in via Palermo, secondo quanto emerso di proprietà di cittadini stranieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno sedato le fiamme, impedendo che queste potessero progararsi anche verso altri veicoli in sosta e sugli edifici antistanti, provvedendo a mettere in sicurezza tutta l’area. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Rossano Scalo per gli accertamenti del caso volti a chiarire le cause dell’incendio. Secondo le prime ipotesi anche in questo caso, come in altri roghi che sono divampati nelle scorse settimane, si tratterebbe di un atto doloso, anche se al momento nessuna pista viene esclusa.

