Violento scontro tra due auto a Belvedere Marittimo sulla Statale 18: cinque persone ferite

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – È di cinque persone ferite il bilancio di un incidente (nella foto di Radio Digiesse) avvenuto ieri sera lungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore” nel comune di Belvedere Marittimo, sull’Alto Tirreno Cosentino, in località Caravelle. Per cause in corso di accertamento due auto, auna Dacia Stepway e una Range Rover, si scontro scontrate frontalmente. Lo scontro ed il boato ha richiamato l’attenzione di decine di persone che sono scese in strada avvertendo subito i soccorsi.

Come detto cinque le persone rimaste ferite soccorse da due ambulanze del 118 e portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paola e i Carabinieri di Belvedere Marittimo che si sono occupati di tutti i rilievi.