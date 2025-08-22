HomeTirreno

Violento scontro tra auto e moto sul lungomare di Praia a Mare: centauro in gravi condizioni

Ad avere la peggio il conducente della moto che avrebbe riportato gravissime ferite. Necessario l'nitervenuto dell'elisoccorso

PRAIA A MARE (CS) – Nel pomeriggio di oggi, sul lungomare Sirimarco di Praia a Mare, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro che, a quanto si apprende, avrebbe riportato delle ferite gravi che avrebbero coinvolto anche gli organi interni. In un primo momento l’uomo è stato condotto dai sanitari del 118 intervenuti sul posto all’ospedale di Praia a Mare dove è stato stabilizzato.

Successivamente i sanitari hanno allertato l’elisoccorso da Cosenza per trasferire il centauro in una struttura più attrezzata. Mentre l’eliambulanza era in volo è dovuta tornare indietro per una seconda stabilizzazione del paziente. L’elicottero è poi ripartito.

