Violento scontro sulla Statale 18: impatto tra un furgone e due auto. Cinque feriti tra cui un bambino

SCALEA (CS) – Un brutto incidente stradale si è verificato nella tarda serata di oggi lungo la Statale 18 nel comune di Scalea, sull’alto Tirreno Cosentino. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno violento scontro tra un furgone e un’auto sulla quale si trovano quattro persone ed un bambino. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’Hotel Felix ed il lido Dolcevita. Nell’impatto è stata coinvolta anche una seconda auto sulla quale si trovava una ragazza rimasta illesa.

Il bilancio finale è di cinque persone ferite, tra cui un bambino: tutti soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. La persona a bordo del furgone avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Scalea che si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.