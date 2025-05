Violento incidente sulla Statale 18 a Cetraro, ad avere la peggio un motociclista

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul tratto della Statale 18 Tirrena Inferiore nel comune di Cetraro ed ha visto coinvolte un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto nei pressi di una stazione di servizio e secondo una prima ricostruzione, pare che la donna alla guida dell’auto abbia improvvisamente effettuato un’inversione di marcia, tagliando la strada al motociclista che transitava regolarmente ma sono in corso gli accertamenti.

L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista trasportato poi d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni comunque, non sarebbero gravi. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha creato rallentamenti al traffico sul tratto, in particolare in direzione sud e poi circolazione è tornata lentamente alla normalità nel corso della mattinata.