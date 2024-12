Violento incidente nella notte a San Lucido, auto si schianta contro un muro

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Un violento schianto si è verificato questa notte sulla Provinciale di San Lucido, centro del basso tirreno Cosentino. Secondo quanto emerso il conducente di una vettura, un 50enne avrebbe perso il controllo schiantandosi violentemente contro un muro. Intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale. E’ in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.