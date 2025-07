Vergogna a San Nicola Arcella: rifiuti speciali abbandonati sulla strada provinciale

- Advertisement -

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Una strada provinciale trasformata in discarica a cielo aperto. Siamo a San Nicola Arcella, dove nei pressi di uno dei piloni del ponte che sovrasta la SP1, l’area è completamente invasa dai rifiuti. Una situazione degradata al punto che i rifiuti arrivano a occupare parte della carreggiata, con grave rischio per la viabilità e l’ambiente.

“Una situazione indecente”

Tra i materiali abbandonati anche una camionata di fogli di catrame, provenienti da una copertura edilizia: un rifiuto speciale che dovrebbe essere smaltito solo da aziende autorizzate. Invece, per risparmiare e lucrare, c’è chi ha scelto di insozzare una strada pubblica.

A denunciare l’episodio è Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino, che da tempo segnala lo scempio ambientale: “Ci chiediamo come si possa tollerare tutto questo – afferma l’associazione – senza colpire i responsabili o senza almeno bonificare l’area. È uno spettacolo indecente, indecoroso, una ferita aperta nel paesaggio di un territorio che dovrebbe essere simbolo di bellezza e natura incontaminata”. Serve ora un intervento urgente, non solo per ripristinare il decoro, ma anche per dare un segnale forte contro chi, impunemente, continua a danneggiare l’ambiente e la collettività.