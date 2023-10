Venditori ambulanti sanzionati sul Tirreno Cosentino, violazioni per circa 19mila euro

CETRARO (CS) – I carabinieri di Guardia Piemontese, i Finanzieri di Cetraro, la Polizia Locale di Acquappesa e l’Asp di Cosenza, hanno sottoposto a controllo alcuni venditori ambulanti stanziati illegittimamente nell’area delle Terme Luigiane, in violazione della normativa commerciale del Comune di Acquappesa. Durante il servizio sono state riscontrate irregolarità sulla tracciabilità di 330 chilogrammi di prodotti alimentari detenuti da alcuni di essi, che dovranno essere distrutti, mentre sono stati sequestrati per la confisca numerosi capi di abbigliamento e bigiotteria.

Altri 450 chilogrammi di prodotti alimentari, di buona qualità ed idonei al consumo, sono stati consegnati in beneficenza dai Carabinieri e Polizia Locale alle Suore dell’Associazione Colonia San Benedetto di Cetraro.

Tre persone inoltre avrebbero omesso l’installazione del misuratore telematico di memorizzazione elettronica del corrispettivo, violazione per la quale è prevista una sanzione da un minino di mille euro ad un massimo di 4 mila euro. In totale sono state accertate violazioni per circa 19 mila euro.

