Un meteorite caduto a Scalea: grande 7cm e vecchio 4,5 miliardi di anni, quanto il Sistema Solare

SCALEA (CS) – Un meteorite caduto a Scalea, sul Tirreno Cosentino. È accaduto qualche mese fa ma la notizia, come spiega una nota dell’AGI, è stata annunciata oggi conclusione delle analisi fatte a Firenze, al Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana in corso a Padova da Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze.

Meteorite caduto a Scalea: proviene dalla fascia degli asteroidi

Il meteorite, spiegato, «è caduto in località Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria. Si tratta di una condrite ordinaria, quindi ci dice sicuramente che proviene dalla fascia degli asteroidi e che ha un’età analoga a quella del Sistema Solare, cioè 4 miliardi e mezzo di anni». L’oggetto, ha poi aggiunto, «ci dà informazioni su come era fatto il nostro Sistema Solare alle sue origini. È fondamentale sottolineare che il meteorite caduto nei pressi di Scalea, è piuttosto primitivo. Abbiamo prelevato un frammento, abbiamo fatto una serie di analisi e abbiamo tagliato un pezzo che resterà al Museo. Il grande circa 7 cm per quattro e pesa 189 grammi».

Un pezzo di roccia che ha visto nascere il Sole

«Ciò che più colpisce è la prospettiva temporale: tenere tra le mani questo frammento significa stringere un pezzo di roccia che ha visto nascere il Sole, che ha assistito al coagularsi dei pianeti, che ha attraversato lo spazio per miliardi di anni prima di trovare il suo destino sulle coste calabresi» ha detto Alfonso Morelli team Mistery Hunters

«È come se Scalea fosse diventata, per un istante, il punto d’approdo di un messaggero stellare. Questa caduta non è soltanto un evento scientifico: è un invito a riflettere sul legame profondo tra la Terra e il cosmo. Ogni meteorite ci ricorda che siamo parte di una storia molto più grande, che le nostre radici affondano non solo nei mari e nelle montagne del pianeta, ma anche nella polvere di stelle. E così, mentre il piccolo meteorite riposerà custodito al Museo di Storia Naturale di Firenze, anche Scalea diventerà una delle città che ha accolto un frammento dell’alba dell’Universo. Un viaggiatore silenzioso che, dopo miliardi di anni nello spazio, ha scelto la Calabria per raccontarci l’inizio di tutto». Negli ultimi 500 anni, i meteoriti trovati in Italia sono stati solo 47, questo caduto a Scalea è il 48esimo.