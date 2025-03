Un amore lungo 75 anni: ad Acquappesa la festa per le nozze di platino di Vincenzo e Ivana

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Nel borgo di Acquappesa, in provincia di Cosenza, Vincenzo Caruso (97 anni) e Ivana Gramigna (93 anni) hanno raggiunto un traguardo straordinario e rarissimo: 75 anni di matrimonio, festeggiando con grande emozione le nozze di platino proprio in questi giorni, il 18 marzo. Il platino, metallo prezioso più resistente e duraturo dell’oro, simboleggia perfettamente la forza e la resistenza di un amore capace di superare ogni prova del tempo. Un viaggio lungo una vita intera, costruito giorno dopo giorno con amore profondo, rispetto reciproco e una complicità autentica che ha resistito a tutte le prove del tempo.

Vincenzo, ancora oggi con lo sguardo innamorato del primo giorno, ripete dolcemente a Ivana la dedica con cui, oltre settant’anni fa, riuscì a conquistarne il cuore: «La penna scrive, la bocca tace, dimenticarmi di te non so capace». Parole semplici eppure straordinariamente profonde, capaci di emozionare ancora oggi, simbolo di un amore indissolubile e autentico che non teme gli anni.

Da quel momento magico non si sono più lasciati, vivendo fianco a fianco ogni momento, affrontando insieme difficoltà e gioie, superando piccole e grandi battaglie quotidiane e coltivando con entusiasmo passioni comuni: l’amore per il mare, per la cucina tipica calabrese e, soprattutto, per la calorosa compagnia dei loro numerosi nipoti e pronipoti, che da sempre costituiscono la loro più grande gioia. Questa splendida coppia, amata e stimata da tutti gli abitanti di Acquappesa, rappresenta oggi un esempio vivente di come l’amore vero sappia resistere al tempo e alle sfide della vita.

In occasione di questo straordinario anniversario, figli, nipoti e amici si riuniranno per festeggiare con entusiasmo, allegria e commozione la magia di un amore che sembra davvero non conoscere età, celebrando una storia di vita che è fonte di ispirazione per tutti.