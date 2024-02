‘Tutti possono’, nel Cosentino il progetto per l’accesso gratis dei disabili allo svago

PAOLA (CS) – Croce Rossa Italiana Comitato di Paola annuncia la partenza di un nuovo e importante progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Tutti Possono”. Il progetto darà la possibilità a persone con disabilità fisica, o mobilità ridotta, residenti nei territori del Basso Tirreno Cosentino, da Cetraro a Belmonte Calabro, di poter accedere gratuitamente a luoghi e momenti di svago, eventi culturali e ludici.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’inclusione sociale e ridurre le situazioni di solitudine involontaria. La Croce Rossa di Paola grazie a “TUTTI POSSONO” ha acquistato un automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motorie che, unitamente all’utilizzo di importanti strumenti e presidi già in dotazione, ed al coinvolgimento di Volontari CRI formati, consentirà di portare a termine le attività previste.

Ad esempio persone con disabilità motorie avranno finalmente la possibilità di partecipare a percorsi di trekking grazie all’utilizzo della “Joelette”, una speciale carrozzina fuoristrada, e grazie alla collaborazione con le associazioni “Escursionisti Appennino Paolano” e “Il Cammino di San Francesco di Paola”.

Ma soprattutto sarà finalmente possibile fare delle “semplici” uscite per le vie della città, per il centro storico, o sul lungomare, che per tante persone è un’azione quotidiana e quasi banale, ma per molte altre è un desiderio che spesso risulta irrealizzabile.

Da una attenta analisi del contesto territoriale in cui il Comitato opera da oltre vent’anni, ci si è resi conto della generale assenza di ausili adeguati nei pressi dei tanti luoghi di svago che il basso tirreno cosentino offre o, peggio ancora, dell’inutilizzo di strumenti e attrezzature idonei che non consentono l’accesso ai luoghi e, di conseguenza, la partecipazione delle persone con disabilità motoria alla vita sociale e comunitaria.

Molte persone con disabilità motoria desiderano “semplicemente” uscire dalle proprie abitazioni e stare all’aria aperta, guardare un tramonto in riva al mare, partecipare ad un evento, ma questa azione in alcuni casi è impossibile a causa di limiti, barriere e carenza di servizi. È per questo che la Croce Rossa di Paola ha deciso di promuovere questo progetto, per dare a tutti la possibilità di vivere gli spazi e i momenti di socializzazione, provando ad abbattere limiti e barriere.

Come partecipare

Per individuare i beneficiari del progetto verranno effettuati dei colloqui da Volontari adeguatamente formati. È possibile presentare manifestazione di interesse al progetto “Tutti Possono” compilando il seguente link https://forms.gle/8k2tK7x1mgiqMUn4A

o inviando un messaggio WhatsApp al numero 328 447 4790

Croce Rossa Italiana Comitato di Paola è da anni al fianco di tutti i cittadini, in particolar modo quelli più vulnerabili, e opera sempre, silenziosamente, per offrire servizi nuovi e rispondenti alle necessità delle tante persone supportate, che nel 2023 sono state oltre 200.