HomeTirreno

Turismo e mare sicuro: a Diamante la sfida di ‘Mare Pulito’ per la Calabria”

Appuntamento l’11 settembre per concludere un estate di convegni e manifestazioni per sensibilizzare sui temi della salvaguardia ambientale e dell’importanza del sistema ecomarino

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Mare Pulito “Bruno Giordano” è di casa ormai a Diamante. Già lo scorso mese di Maggio infatti l’Associazione aveva collaborato con l’Amministrazione comunale di Diamante nella Settimana del Mare e poi a seguire con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, si proseguirà questa collaborazione giovedi 11 settembre alle ore 20:30 sul lungomare Mancini, con la tavola rotonda sul “Turismo sostenibile: best practice, nuove prospettive, strategie di valorizzazione territoriale e sviluppo comunitario”.

Un importante momento di confronto tra autorità ed esperti con interventi prestigiosi e proposte per proteggere e valorizzare il mare della Calabria. Parteciperanno al forum sul lungomare il Presidente dell’associazione Mare Pulito “Bruno Giordano” Francesca Mirabelli, il Sindaco di Diamante Achille Ordine, l’Assessore al Turismo Francesco Bartalotta, il Generale dei Carabinieri Pietro Salsano, l’Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, il direttore Parchi Marini della regione Calabria Raffaele Greco, il presidente della FEE Bandiera Blu Claudio Mazza, l’onorevole Alessandro Colucci. Un evento inserito nell’ampio programma del Peperoncino Festival, che si terrà a Diamante dal 10 al 14 settembre.

Un appuntamento che conferma l’importanza che Mare Pulito “Bruno Giordano” ha assunto negli anni lungo tutta la Calabria per il valore delle sue iniziative e delle sue proposte. L’Associazione “Mare Sicuro Bruno Giordano” è nata nel 2019 infatti con l’intento di tutelare il mare e promuovere il territorio calabrese, salvaguardando e proteggendo le biodiversità e gli ecosistemi. “Siamo partiti con i primi convegni nel comune di Tropea, con la consegna della 1^ edizione del premio Mare Pulito “Bruno Giordano” al comune di Tropea” afferma la Presidente Dott.ssa Francesca Mirabelli “ A seguire si è fatta rete con i comuni, con l’ Unical, con le forze dell’ordine, con altre associazioni, organizzando incontri e vari convegni in tutto il territorio regionale calabrese. “

La presidente dell’associazione Dott.ssa Francesca Mirabelli si è soffermata poi sulla necessità di cambiare il modo di rapportarsi con i temi ambientali e sull’importanza delle associazioni: «L’associazione non dovrebbe più essere solo uno strumento con cui portare avanti battaglie ambientaliste ma un luogo aperto, un’occasione per creare dibattito e ragionare sulle idee, creare sinergie col territorio ed essere opportunità di educazione e formazione per i cittadini, soprattutto i giovani. Occorre intercettare le sensibilità ambientali che si muovono fuori di noi e attivare nuove relazioni».

«Mare Pulito “Bruno Giordano” accetta la nuova sfida: ripartire da un mondo imperfetto, attraverso le tante energie messe in gioco da chi si impegna con passione per l’ambiente, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore. La partecipazione dei cittadini sarà essenziale poiché non può esistere una green economy senza una green society, responsabile, consapevole del proprio impatto ambientale e custode del proprio territorio»

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

succurro e mazzuca

Succurro «dopo 7 anni riapre l’Ipsia di Bocchigliero», Mazzuca «inaugura una scuola che non...

Provincia
BOCCHIGLIERO (CS) - "Abbiamo sbloccato il cantiere e restituito agli studenti una scuola moderna, sicura e bella". Così la presidente della Provincia di Cosenza...
Soci del comitato di Cosenza della Dante Alighieri

La “Festa dell’Italsimpatia” per i 130 anni del Comitato di Cosenza della ‘Società Dante...

Area Urbana
COSENZA - Il Comitato di Cosenza della Società Dante Alighieri, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, del Comune di Cosenza e dell'Accademia Cosentina,...

Diamante si prepara ad una nuova e piccante edizione del “Peperoncino Festival” – Tutti...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 33ª edizione del Peperoncino Festival, l’evento enogastronomico e culturale più atteso dell’anno, in programma dal...
esame di maturità

Cambia l’esame di maturità, le novità in arrivo per il 2026 tra orale e...

Italia
ROMA - Il nuovo anno scolastico si apre con una grande novità: cambia l'esame di maturità a seguito del decreto legge Valditara approvato nella...
acqua-sindaco mendicino

Mendicino, sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a contrada Rosario

Provincia
MENDICINO (CS) - Il sindaco Irma Bucarelli, esprime forte preoccupazione e sconcerto per la situazione igienico-sanitaria e di vita quotidiana dei cittadini di contrada...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37256Area Urbana22377Provincia19855Italia8025Sport3862Tirreno2937Università1459
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Calabria tra le regioni “anti-Trump”: ecco perché il trumpismo non sfonda...

COSENZA - Donald Trump non divide solo l'America, ma accende passioni anche Italia. Non ovunque però allo stesso modo: se il Nord-Est svetta ai...
premio-Oscar-Folklore
Calabria

Oscar del Folkore, premio in Turchia per due calabresi: c’è anche...

COSENZA - Saranno due calabresi, Andrea Addolorato di Tropea e Marcello Perrone di Mormanno, a ricevere per l’Italia il prestigioso IGF Gold Star, considerato...
Calabria

Calabria senz’acqua: bacini dimezzati, agricoltura in ginocchio e famiglie a secco

COSENZA – "La Calabria sta vivendo una crisi idrica senza precedenti, che colpisce in particolare le province di Reggio Calabria e Crotone. I dati...
Treni idrogeno
Calabria

Trenitalia, lavori sulla linea tirrenica calabrese: bus al posto dei treni...

REGGIO CALABRIA - Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria...
Tridico-e-Conte-a-NTT-Rende
Area Urbana

Tridico: «Ntt Rende eccellenza assoluta, è questa la Calabria del futuro»

COSENZA - «L'NTT Data di Rende è un'eccellenza assoluta. Così vogliamo immaginare la Calabria del futuro. Si parla tanto di Italia 4.0 ma qui...
Arcangeli-ed-Esposito
Ionio

Capitaneria di Porto di Corigliano: cambio al comando, Arcangeli subentra a...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Corigliano calabro. Si è svolta questa mattina, nel piazzale della Capitaneria di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA