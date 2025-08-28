“Troppi incidenti”: l’appello per una nuova rotatoria sulla statale 18 tra Paola e Fuscaldo

- Advertisement -

PAOLA (CS) – “È necessaria la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SS18 al bivio tra Paola e Fuscaldo”. L’appello arriva dal capogruppo di Paola civica e progressista, Graziano Di Natale.

La realizzazione di una rotonda all’ingresso al Comune di Paola, lato Fuscaldo, non è più rinviabile. Questo intervento è fondamentale per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza di automobilisti specialmente durante i periodi di maggiore traffico. La rotonda rappresenterebbe una soluzione efficace per ridurre il rischio di incidenti, già frequenti in questa area.

Code e rallentamenti, nodo critico tra Paola e Fuscaldo

Paola, cuore pulsante della costa tirrenica cosentina e rinomata meta di pellegrinaggio grazie al Santuario di San Francesco, durante la primavera e l’estate registra un notevole incremento del traffico veicolare. L’accesso proveniente da Fuscaldo rappresenta un punto nevralgico per la viabilità cittadina, ma al tempo stesso diventa un’area critica, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso e nei giorni festivi. La situazione genera disagi e pericoli non solo per gli automobilisti, costretti a rallentamenti e code, ma anche per i pedoni che attraversano l’area per raggiungere le abitazioni e le attività commerciali della zona.