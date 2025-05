Travolto sulla Statale 18 a Fuscaldo mentre era in bici: è caccia al pirata della strada

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Travolto sulla Statale 18 la notte tra mercoledì e giovedì, nei pressi del comune di Fuscaldo e lasciato a terra ferito. Un giovane migrante è stato investito da un’auto, mentre stava percorrendo con la sua bicicletta un tratto di statale nei pressi di località Maddalena. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il giovane, ospite di un centro di accoglienza, è stato soccorso dal personale del 118 e portato all’Annunziata di Cosenza dove sono state riscontrate fratture multiple e un trauma cranico e attualmente ricoverato nel nosocomio Bruzio.

Travolto sulla Statale 18: inquirenti a caccia dell’auto pirata

Carabinieri e polizia stanno effettuando tutte le indagini per cercare di risalire al pirata della strada che ha investito il giovane in un tratto di strada, quello che Paola e Fuscaldo, scarsamente illuminato e dove più volte si sono registrati incidenti. C’è anche molta preoccupazione, soprattutto per i migranti che vivono nei 3 centri di accoglienza sparsi nel territorio, che percorrono quel tratto di strada a piedi o in bicicletta. Al vaglio degli inquirenti, nel frattempo, oltre alle testimonianze anche le immagini di videosorveglianza dei distributori di benzina della zona.