COSENZA – Da Nord a Sud, i luoghi di culto più affascinanti d’Italia, tra cattedrali, chiese e santuari, da raggiungere e visitare in treno o con il trasporto intermodale treno+bus. Tra i più famosi, il Duomo di Milano, la Basilica di Sant’Antonio a Padova, ma anche la Basilica di San Nicola a Bari o il Santuario di San Francesco a Paola. Oltre venti destinazioni racchiuse nel nuovo Travel Book realizzato da Regionale di Trenitalia in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi. Il progetto editoriale presentato oggi mira a incentivare l’utilizzo del treno regionale anche per viaggi spirituali e pellegrinaggi, e favorire un turismo sempre più confortevole, sostenibile e attento alle esigenze di spostamento delle persone.

Travel Book “Luoghi dello Spirito”

A presentare il Travel Book “Luoghi dello Spirito”, nella Sala Apollo del Palazzo del Vicariato Vecchio a Roma, Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, don Remo Chiavarini, responsabile Opera Romana Pellegrinaggi. Il Travel Book di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, è disponibile in versione digitale in formato sfogliabile su trenitalia.com. Riporta informazioni, curiosità e cenni storici su 22 santuari distribuiti sul territorio nazionale e sul modo per raggiungerli direttamente in treno o treno+bus, lasciando a casa l’automobile. “Con questo progetto editoriale, il Regionale di Trenitalia ribadisce il suo impegno per offrire collegamenti sempre più capillari verso le principali destinazioni di culto, borghi, città d’arte e verso tutto l’immenso patrimonio artistico-culturale che il nostro Paese offre. Con i Travel Book vogliamo essere vicini ai nostri passeggeri, dedicando loro un tascabile informativo con curiosità, notizie utili e info sui collegamenti ferroviari che Regionale di Trenitalia predispone quotidianamente con i suoi 6.000 treni e oltre 1.700 destinazioni”, ha dichiarato Giaconia.

22 destinazioni nelle 20 regioni italiane

Le 22 destinazioni sono dislocate in 20 regioni italiane, nel dettaglio:

Valle d’Aosta: Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista

Piemonte: Cattedrale di S. Giovanni Battista e Sacra di S.Michele (Torino) e Santuario di Oropa

Liguria: Cattedrale di S. Lorenzo, Genova

Lombardia: Duomo di Milano

Trentino-Alto Adige: Cattedrale di S. Virgilio, Trento

Veneto: Basilica di S. Antonio, Padova

Friuli-Venezia Giulia: Cattedrale di S. Giusto, Trieste

Emilia Romagna: Basilica di S. Petronio, Bologna

Toscana: Cattedrale di S. Maria Assunta, Siena

Marche: Basilica della Santa Casa, Loreto

Umbria: Basilica di S. Maria degli Angeli, Assisi

Lazio: Arcibasilica di S. Maria Maggiore, Roma

Abruzzo: Basilica di S. Tommaso Apostolo, Ortona

Molise: Cattedrale di S. Pietro Apostolo, Isernia

Campania: Cattedrale di S. Maria Assunta, Napoli

Puglia: Basilica di S. Nicola, Bari

Basilicata: Cattedrale di S. Gerardo, Potenza

Calabria: Santuario di S. Francesco, Paola

Sicilia: Santuario Madonna delle Lacrime, Siracusa

Sardegna: Santuario Nostra Signora di Bonaria, Cagliari.

I formati sfogliabili digitali di questo e degli altri Travel Book del Regionale di Trenitalia, tra cui le edizioni Borghi, Mare, Grandi Giardini Italiani, Ciclovie, Siti UNESCO, sono disponibili sul sito web di Trenitalia nell’apposita sezione. I travel book raccolgono cenni storici, le principali curiosità, le attrazioni storiche e artistiche, i prodotti e gli eventi tipici delle località trattate, oltre che le indicazioni su come raggiungerle in treno o treno+bus. I clienti di Trenitalia potranno scoprire anche sul profilo Instagram @trenitaliaregionale i siti proposti nel Travel Book e contribuire con le proprie foto a raccontare le loro esperienze di viaggio.