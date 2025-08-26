HomeTirreno

Tragico scontro tra un’auto e una moto a Scalea: muore un 34enne di Verbicaro

L'incidente nella serrata di oggi lungo la strada che collega la Statale 18 a Marcellina, in località La Bruca. Disperati ma purtroppo vani i tentativi dei sanitari di salvare il giovane

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SCALEA (CS) – Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera nel territorio di Scalea, nei pressi di un villaggio turistico. Per cause in corso si accertamento un’auto, una Volkswagen Passat, ed una moto si sono scontrate su via Libertà, in località “La Bruca”, lungo la strada che da Marcellina si collega alla Statale 18. L’incidente è costato la vita ad un motocilista, Justin Alonzi 34enne originario di Verbicaro ma residente a Santa Maria del Cedro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I sanitari, per diversi minuti, hanno fatto l’impossibile per provare a salvare il giovane attraverso le manovre rianimatorie, ma purtroppo senza riuscirsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

La Calabria alla Mostra del Cinema di Venezia, due i film girati nel Cosentino

Provincia
COSENZA - La Calabria presente con i suoi luoghi e le sue bellezze alla 82esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia che si apre proprio...

San Giovanni in Fiore, parte il trasporto pubblico locale: 4 linee urbane per muoversi...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) "Con grande gioia sono lieta di annunciare che dal prossimo 1° settembre partirà a San Giovanni in Fiore il...

Angurie invendute, ma non sprecate: le aziende calabresi scelgono la solidarietà

Calabria
BOTRICELLO (CZ) - Il 2025 per gli agricoltori che si occupano della coltivazione delle angurie è stato un anno nero. Molte sono rimaste infatti...
Calenda Tridico

Calenda stronca la candidatura di Tridico: «Non supporto il padre del reddito di cittadinanza»

Calabria
MARINA DI PIETRASANTA (LU) - "Tridico in Calabria? E' l'inventore del reddito di cittadinanza che era l'ultima delle cose che serviva a questo Paese,...

Lavori nelle scuola di Co-Ro, ritardi sulla primaria di Via Nizza a Schiavonea. Straface...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - “Stiamo assistendo a una vera catastrofe amministrativa nel settore più delicato della vita cittadina: i servizi scolastici e per l’infanzia....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37116Area Urbana22284Provincia19794Italia8006Sport3851Tirreno2916Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Pasquale Tridico
Calabria

Tridico «il mio progetto per la Calabria: sanità, reddito di dignità,...

COSENZA - In una lunga intervista pubblicata dal quotidiano il Manifesto, l'europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato della colazione "extra large" del centrosinistra alle prossime...
Meteo primo maggio
Area Urbana

Meteo Cosenza: nuova fiammata africana, punte di 38°. Ma agosto si...

COSENZA - Siamo nell'ultima settimana di agosto che sancisce, per molti italiani, il ritorno in città dopo le vacanze estive con gli ultimi scampoli...
Calabria

Cannizzaro (Fi): “Il reddito di dignità proposto da Tridico è una...

COSENZA - “Il reddito di dignità proposto da Tridico è una fake news, semplicemente perché non ci sono le risorse, nemmeno nel Fondo Sociale Europeo...
Attualità

Gioco d’azzardo a Cosenza: tutte le opzioni legali in zona

COSENZA - Il gioco d’azzardo è un’attività diffusa in molte città italiane, e Cosenza non fa eccezione. Gli abitanti della città hanno a disposizione...
Bozzo Caruso
Area Urbana

Regionali, Caruso “dal centrodestra scorrettezza politica”. Bozzo (FI) “è preoccupato perchè...

COSENZA - Era dovuta intervenire con una seconda nota per sgombrare il campo definitivamente da qualunque dubbio. "Reputo necessario esprimere la mia indisponibilità a...
Incendio Amantea auto
Tirreno

Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al...

AMANTEA - L'auto di un commerciante di Amantea, fratello dell'Assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA