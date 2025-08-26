Tragico scontro tra un’auto e una moto a Scalea: muore un 34enne di Verbicaro

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera nel territorio di Scalea nei pressi di un villaggio turistico. Per cause in corso si accertamento un’auto, una Volkswagen Passat, ed una moto si sono scontrate su via Libertà in località “La Bruca”, lungo la strada che da Marcellina si collega alla Statale 18. L’incidente è costato la vita al motocilista, un 34enne originario di Verbicaro ma residente a Santa Maria del Cedro.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I sanitari, per diversi minuti, hanno fatto l’impossibile per provare a salvare il giovane attraverso le manovre rianimatorie, ma purtroppo senza riuscirsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che si sono occupate di effettuare tutti i rilievi del caso.