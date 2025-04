Tragico incidente sul lavoro, imprenditore di Belvedere Marittimo cade da un tetto e perde la vita

- Advertisement -

CHAMBAVE – Era impegnato in alcuni lavori edili sul tetto di una villetta Antonio Maiorano, titolare di una piccola impresa individuale, quando per cause in corso d’accertamento è precipitato dal tetto, da un’altezza di circa tre metri. Il fatto risale a venerdì scorso, 11 aprile, a Chambave. Non è chiaro se il 54enne, originario di Belvedere Marittimo, centro del tirreno Cosentino, abbia accusato un malore o perso l’equilibrio.

Ad allertare i soccorsi è stato il proprietario dell’abitazione ma nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 ogni tentativo di rianimare l’imprenditore è stato vano. Carabinieri e ispettori per la sicurezza sul lavoro hanno avviato le indagini per chiarire le cause della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Intanto oggi mercoledì 16 aprile, alle 14.30, si terranno i funerali dell’imprenditore nella chiesa parrocchiale di Châtillon, paese in cui Maiorano risiedeva insieme alla moglie Immacolata e ai figli Armando, Valentina, Antonella e Michele. Oltre a moglie e figli, l’impresario lascia la madre Rosaria e dieci tra fratelli e sorelle.