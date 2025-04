Tragico incidente in moto sulla Statale 18, coinvolti due giovani. Un morto e un ferito

- Advertisement -

COSENZA – Un giovane di 27 anni è morto questa sera all’ospedale di Cosenza. Era stato coinvolto insieme ad un’altra persone in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 18, in località San Giorgio, tra i comuni di Scalea e San Nicola Arcella sull’Alto Tirreno Cosentino. I due si trovavano a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada.

Mentre sul posto arrivavano le forze dell’ordine per i rilievi del caso, i due centauri venivano soccorsi da due ambulanze del 118. Per uno dei due si era reso necessario il trasferimento all’Annunziata di Cosenza in elisoccorso a cause delle gravi ferite riportate. Nella serata però il suo cuore ha smesso di battere