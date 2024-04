Tragico incidente ad Amantea: scontro tra uno scooter e un’auto, muore 58enne

AMANTEA (CS) – Un tragico incidente è costato la vita ad un 58enne, morto lungo la Statale 18 ad Amantea sul Tirreno cosentino. L’uomo si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per impattare violentemente contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di stasera nei pressi di un bar. L’uomo, dopo lo scontro è stato sbalzato dal mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediati ma purtroppo inutili i soccorsi lanciati anche dagli altri automobilisti e dalle persone che si trovavano in zona, l’uomo sarebbe morto sul colpo. Non è escluso che l’incidente possa essere stato provocato anche dalle condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia che in queste ore sta cadendo su tutta la zona. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica