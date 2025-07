Tragedia sfiorata nella notte a Tortora: auto perde il controllo e si schianta

- Advertisement -

TORTORA (CS) – Tragedia sfiorata questa notte a Tortora, sull’Alto tirreno cosentino per via di un brutto incidente. I fatti si sono verificati all’incrocio tra via Marconi e via Fratelli Bandiera: qui un auto ha perso il controllo ed è finita prima contro due panchine di un panificio e contro un’aiula, sradicando anche alcuni alberelli, per poi finire la sua corsa contro un muretto di blocchi e una recinzione di un cantiere.

Al volante dell’auto, una Fiat Panda, pare ci fosse una sola persona rimasta illesa. Per fortuna l’impatto non ha avuto esiti tragici. In quel momento non transitava nessun pedone nei pressi della strada e non vi erano persone nei pressi del panificio, di solito frequentato da molti giovani, che era al momento chiuso.

Su posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente valutando anche eventuali responsabilità. L’evento ha riaperto sui social il dibattito sul tema della sicurezza stradale in quella zona, in cui soprattutto nelle ore notturne spesso si procede a velocità sostenuta. Alcuni cittadini lamentano che la quelle strade spesso vengono scambiate come un circuito di MotoGP o F1 senza rispettare le regole della strada e nello stesso tempo i controlli sono inesistenti. Lamentele sui vigili urbani sotto organico, l’assenza di limitatori di velocità o telecamere per garantire la sicurezza di residenti e turisti che in estate affollano la cittadina del Tirreno.