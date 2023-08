Tragedia sfiorata a Cittadella del Capo, auto senza freni investe due persone, tra cui una bambina

CITTADELLA DEL CAPO (CS) – E’ accaduto domenica pomeriggio a Cittadella del Capo, centro del tirreno cosentino dove, intorno alle 16, un’auto, una Renault Clio, condotta da un uomo di origine campana, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un problema ai freni.

Il conducente, secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, ha tentato in tutti i modi di bloccare la vettura fino a quando ha utilizzato il freno a mano. Intanto però, l’auto ha colpito una bambina di circa 6 anni e una ragazza che si trovava con lei. La piccola, che ha riportate ferite ma non è in pericolo di vita, è stata trasferita prima all’ospedale di Cetraro e poi a Cosenza. La ragazza che era con lei sarebbe rimasta ferita al piede ed è stata portata in ospedale per accertamenti.