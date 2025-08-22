Tragedia Praia a Mare. Morto Andrea De Lorenzo coinvolto in un incidente. Era il fratello del sindaco

PRAIA A MARE (CS) – Sgomento a Praia a Mare per la morte del 46nne Andrea De Lorenzo, coinvolto in un tragico incidente stradale sul lungomare della cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino, mentre si trovava a bordo del suo scooter che, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto. L’uomo era il fratello del sindaco di Praia Mare Antonino De Lorenzo e lascia una moglie e due figli.
Subito soccorso dal 118, il 46enne era stato portato d’urgenza all’ospedale di Praia a Mare per essere stabilizzato. Successivamente i medici, vista la gravità della situazione, avevano allertato l’elisoccorso da Cosenza per trasferire il centauro in una struttura più attrezzata. L’eliambulanza era in volo quando è dovuta tornare indietro per una seconda stabilizzazione. L’elicottero era poi ripartito verso il nosocomio San Francesco di Paola dove l’omo era astato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente è ripartito per l’Annunziata di Cosenza dove il 46enne è morto nel tardo pomeriggio.
Il cordoglio per la scomparsa di Andrea De Lorenzo
La notizia ha lasciato attonita un’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno succedendo in questi ultimi minuti appresa la tragica notizia. “Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Diamante si stringono, con profonda commozione e sincero affetto, attorno al Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per l’immenso dolore per la tragica scomparsa del fratello Andrea. In questo momento di grande sofferenza, esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a tutta la famiglia, certi che il ricordo di Andrea e l’amore dei suoi cari sapranno essere forza e consolazione“. Così in una nota il sindaco ordine e l’Amministrazione comunale di Diamante.