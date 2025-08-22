Tragedia Praia a Mare. Morto Andrea De Lorenzo coinvolto in un incidente. Era il fratello del sindaco

- Advertisement -

PRAIA A MARE (CS) – Sgomento a Praia a Mare per la morte del 46nne Andrea De Lorenzo, coinvolto in un tragico incidente stradale sul lungomare della cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino, mentre si trovava a bordo del suo scooter che, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto. L’uomo era il fratello del sindaco di Praia Mare Antonino De Lorenzo e lascia una moglie e due figli.

Subito soccorso dal 118, il 46enne era stato portato d’urgenza all’ospedale di Praia a Mare per essere stabilizzato. Successivamente i medici, vista la gravità della situazione, avevano allertato l’elisoccorso da Cosenza per trasferire il centauro in una struttura più attrezzata. L’eliambulanza era in volo quando è dovuta tornare indietro per una seconda stabilizzazione. L’elicottero era poi ripartito verso il nosocomio San Francesco di Paola dove l’omo era astato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente è ripartito per l’Annunziata di Cosenza dove il 46enne è morto nel tardo pomeriggio.

Il cordoglio per la scomparsa di Andrea De Lorenzo

La notizia ha lasciato attonita un’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si stanno succedendo in questi ultimi minuti appresa la tragica notizia. “Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Diamante si stringono, con profonda commozione e sincero affetto, attorno al Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per l’immenso dolore per la tragica scomparsa del fratello Andrea. In questo momento di grande sofferenza, esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza a tutta la famiglia, certi che il ricordo di Andrea e l’amore dei suoi cari sapranno essere forza e consolazione“. Così in una nota il sindaco ordine e l’Amministrazione comunale di Diamante.

Anche l’Amministrazione Comunale di Orsomarso ha espresso “profonda vicinanza al Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per la tragica perdita del fratello Andrea, venuto a mancare in un grave incidente stradale. A lui e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze“. “Una notizia alla quale facciamo fatica a credere e che ci sconvolge. Andrea lascia la compagna e due bambine ed è a loro che va il nostro affetto e la nostra vicinanza. Così come al Sindaco De Lorenzo. A lui ed alla Comunità di Praia a Mare giunga il messaggio di sincero cordoglio, da parte mia, della nostra Amministrazione comunale e di tutta Acquappesa. Unitamente al nostro abbraccio ed alla nostra fraterna Amicizia, che rimarchiamo e rafforziamo in questo momento triste e tragico“. Così il sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio. “Con profondo cordoglio, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per la dolorosa perdita del caro fratello Andrea. Ci uniamo al suo dolore ed a quello della sua famiglia”. Si legge in un post del gruppo Scalea e oltre.