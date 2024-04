Tragedia a Fuscaldo: commerciante di 65 anni trovato senza vita

FUSCALDO (CS) – E’ stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo di 65 anni, commerciante in pensione. Il cadavere è stato rinvenuto sulla riva, in via Amendola, ma al momento non sono chiare le cause del decesso, forse un malore o l’annegamento. Sarebbe stato il fratello a rinvenire il cadavere di M.C., e a lanciare l’allarme. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e anche dell’eliambulanza, per l’uomo non vi era ormai più nulla da fare. Saranno le indagini a stabilire le cause del decesso.

