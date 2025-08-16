Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4 anni ha un malore ma viene salvato dal bagnino

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la tragedia. Un bambino di soli 4 anni ha accusato un malore. Una crisi convulsiva arrivata all’improvviso ha fatto temere il peggio per il piccolo soccorso tempestivamente ed in modo coraggioso dal bagnino presente il spiaggia che ha effettuato la manovra necessaria in questi casi.

In tantissime le persone accorse che hanno assistoto alla scena e che, appena la situazione si è stabilizzata, hanno applaudito il bagnigno omaggiandolo per il gesto quasi eroico che ha compito. Il piccolo, scampato il peggio, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale per tutti gli acceramenti del caso. Sta bene e questa mattina è stato dimesso.