Tragedia a Sangineto, precipita dalla finestra di una RSA. Morto un 81enne

SANGINETO (CS) – Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Scalea anche se le ipotesi propendono per un tragico gesto volontario. Un uomo di 81 anni, P.C., è morto questa mattina dopo essere precipitato dalla finestra di una residenza per anziani nella quale l’uomo, che in passato ha lavorato per diversi anni nel Comune di Sangineto sul Tirreno Cosentino, viveva. Da quanto appreso l’ipotesi più accreditata sarebbe proprio quella del gesto volontario. L’81enne, che non era sposato, era definito da tutti come una persona buona ed educata.