Tragedia a Praia a Mare, 53enne muore dopo essere stato investito da un treno

PRAIA A MARE (CS) – Un uomo di 53 anni è morto ieri sera a Praia a Mare, dopo essere stato investito sui binari da un Intercity in transito. Il fatto è accaduto dopo le 21, nel tratto nei pressi del santuario della Madonna della Grotta.

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario da parte della vittima. Il traffico ferroviario, di conseguenza, ha subito rallentamenti e la circolazione è stata sospesa con limitazioni e ritardi per Intercity e Regionali.